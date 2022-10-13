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В Петербурге удалось раскрыть убийство сотрудника милиции из “лихих 90-х”

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© Фото: Baltphoto

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В Петербурге полицейским удалось раскрыть преступление, которое было совершено почти 30 лет назад.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, 16 августа 1993 года во дворе дома №16 по улице Фрунзе неизвестные из автоматов расстреляли автомобиль, в котором находилось трое человек. Двое мужчин, один из которых был сотрудником милиции, скончались на месте, третьему удалось сбежать.

Полицейским удалось установить, что убийство совершили пятеро мужчин в возрасте от 21 до 39 лет на момент преступления.

В среду, 12 октября, сотрудники правопорядка возбудили уголовное дело по факту покушения на выжившего в обстреле мужчину. Покушение было совершено в этот же день в 1993 году. Однако мужчине удалось скрыться.

Следствие установило, что двое из подозреваемых в совершении преступления находятся в СИЗО. Третий мужчина оказалось под подпиской о невыезде. Еще одного объявили в федеральный розыск, он скрылся от следствия в 2021 году. Последний член группировки был убит в 2003 году.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Бокситогорском районе Ленобласти был задержан рецидивист, подозреваемый в убийстве местной жительницы. Возбуждено уголовное дело.

 

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