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В Ленобласти задержали зарезавшего девушку убийцу-рецидивиста

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© Фото: pxhere

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В Бокситогорском районе Ленобласти был задержан рецидивист, подозреваемый в убийстве местной жительницы. Возбуждено уголовное дело.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, в ночь с 7 на 8 октября в полицию обратилась жительница Бокситогорского района Ленобласти, 1969 года рождения. Она сообщила, что из дома ушла и не вернулась ее дочь, 1998 года рождения, учитель коррекционной школы-интерната.

В воскресенье, 9 октября, сотрудниками правоохранительных органов был задержан 50-летний мужчина, который подозревается в том. Что вечером 7 октября на автодороге “Новая Ладога – Вологда” в автомобиле “Лада”, в ходе внезапного конфликта с потерпевшей, ударил ее ножом. Девушка скончалась на месте от полученных ран. После злоумышленник выбросил тело погибшей в придорожную канаву и уехал. Автомобиль мужчина сжег, дабы сокрыть следы преступления.

По данному факту возбуждено уголовное по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Известно, что подозреваемый был неоднократно судим, в том числе за убийство.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Красносельском районе Петербурга мужчина ударил ножом своего брата-близнеца в ходе пьяной ссоры.

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