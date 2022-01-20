Подозреваемого в убийстве Игоря Талькова арестовали заочно

Петроградский районный суд Петербурга принял решение о заочном аресте Валерия Шляфмана — бывшего директора певца Игоря Талькова. В объединенной пресс-службе судов города пояснили, что он обвиняется в убийстве музыканта.

Ранее Шляфмана обвиняли в убийстве по неосторожности. Однако, в октябре прошлого года уголовное дело переквалифицировали. Теперь Шляфман обвиняется по пункту «д» статьи 102 УК РФ («Убийство и покушение на убийство, совершенное способом, опасным для жизни»).

Следствие считает, что 6 октября 1991 во дворце спорта «Юбилейный» у Игоря Талькова и его директора случился конфликт с представителем певицы Азизы Игорем Малаховым. В ходе конфликта Шляфман выхватил у Малахова револьвер и выстрелил, целясь в последнего. Однако, в итоге он ранил Игоря Талькова и певец скончался на месте происшествия.