В Петербурге в полицию привезли шесть уроженцев Северного Кавказа из-за поножовщины в квартире

В Калининском районе Петербурга полиция разбирается в обстоятльствах конфликта между уроженцами Дагестана. Они решили выяснить отношения в коммуналке на Демьяна Бедного после того, как выпили.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, около пяти утра в полицию поступило сообщение о ножевом ранении в квартире дома 14/3. Они привезли в больицу 25-летнего окровавленного друга. Врачи нашли на нем следы от клинка в районе грудной клетки. Из комнаты в коммуналке в отделение полиции привезли шестерых его земляков от 23 до 38 лет.

В итоге 27-летнего жителя Дагестана задержали. Во время ссоры он якобы ударил пострадавшего в грудь ножом. По факту произошедшего возбуждено угловное дело о покушении на убийство. Подозреваемого изолировали. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.