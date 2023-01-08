В бытовке на Руставели нашли труп автовладельца, выстрелившего в председателя гаражного кооператива

В Калининском районе разбираются в инциденте, который произошел на территории одного из местных гаражных кооперативов. Известно, что в бытовке был обнаружен труп жителя Пермского края.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, около 17:46 седьмого января к правоохранителям обратился 57-летний охранник гаражного кооператива №32, расположенного на улице Руставели, 15. Со слов мужчины выяснилось, что по указанному адресу есть пострадавший с огнестрельным ранением.

По прибытию в бытовке специалисты нашли 77-летнего председателя гаражного кооператива с простреленным животом и мертвого 64-летнего жителя Пермского края. Пострадавшего экстренно госпитализировали в Елизаветинскую больницу, а труп направили в морг для дальнейших процедур.

По версии следствия, погибшей раньше имел гараж в кооперативе, но был вынужден его отдать из-за неоплаты членских взносов. В субботу мужчина наведался к председателю и, имея злые помыслы, выстрелил в него из ружья. При этом оружие у злоумышленника не числилось.

В настоящее время второй участник конфликта находится в больнице в тяжелом состоянии. Было возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия, а также как покушение на убийство". Все детали и обстоятельства произошедшего выясняются.