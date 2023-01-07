После стрельбы в Полюстровском парке подросток чуть не остался без пальца

В Полюстровском парке произошел конфликт между молодыми людьми, в результате которого один из его участников чуть не остался без пальца. Подросток, к счастью, отделался ушибом.

Как стало извсетно Санкт-Петербург.ру, врачи забрали 16-летнего мальчика из своей квартиры на Полюстровском проспекте вечером шестого числа, хотя сам инцидент, судя по словам матери, произошел еще вечером пятого января. Подростка отвезли в больницу, где диагностировали ушиб пальца левой кисти.

По словам 41-летней родительницы потерпевшего, около девяти часов вечера пятого января на территории Полюстровского парка в Красногвардейском районе между ее сыном и еще тремя молодыми людьми на вид 18-20 лет произошел конфликт, после чего один из неизвсетных вытащил пневматическое оружие и выстрелил в руку подростка.

Сам постардавший назвать причины конфликта не захотел.

В настоящий момент все детали и обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что В Красносельском районе подросток позвонил в полицию и сообщил о своем дяде. По словам мальчика, мужчина заколол пожилую родственницу.