Утро на КАД не задалось: 5 автомобилей столкнулось перед Дачным проспектом

В Петербурге на внешней стороне Кольцевой автодороги произошло массовое ДТП. Перед Дачным проспектом столкнулось сразу пять автомобилей. Об этом написали очевидцы в социальной сети «ВКонтакте».

Известно, что инцидент произошел утром 3 марта. После аварии проезжую часть засыпало осколками от столкнувшихся машин. Кроме того, образовался небольшой затор.

На данный момент проезжая часть свободная для проезда автомобилей. Однако информации о пострадавших в ДТП все еще нет.

Ранее Санкт-Петербург.Ру писал об устраненной луже, мешающей проезду на перекрестке улиц Космонавтов и Типанова.