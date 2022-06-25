Смертельное столкновение: в Петербурге байкер на полной скорости влетел в самосвал

На КАД произошла смертельная авария. Байкер летел на полной скорости по 54-му километру внутреннего кольца кольцевой автомобильной дороги и врезался в грузовик.

Инцидент произошел около 12:22 в субботу, 25 июня. Грузовой автомобиль остановился на трассе на «аварийке», когда на него совершил наезд мотоцикл. От полученных травм байкер скончался на месте, сообщают очевидцы в паблике «Мотосолидарность ДТП» в социальной сети «ВКонтакте».

В комментариях отмечается, что многие не заметили выставленный знак на дороге, что и могло спровоцировать смертельное столкновение.

В настоящий момент выясняются обстоятельства случившегося. На месте работают специалисты и медики.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Петербурге в ДТП с каршерингом и мотоциклом пострадал подросток. В тяжелом состоянии госпитализировали водителя двухколеснго транспорта. Его пассажира, 13-летнего подростка, увезли в больницу в состоянии средней степени тяжести.