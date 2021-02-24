За праздничные дни жертвами ДТП в Петербурге стали восемь человек

С период с 20 по 23 февраля на дорогах Северной столицы и Ленинградской области произошли 2132 автомобильные аварии. По информации, которая была предоставлена управлением ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в городе произошло 1710 ДТП, в соседнем регионе – 422.

В большинстве дорожно-транспортных происшествий никто не пострадал, однако, 50 автомобильных аварий привели к госпитализациям. 28 человек пострадали в результате аварий в городе, из них 7 детей. В Ленинградской области 24 пострадавших, 2 из которых дети.

Жертвами ДТП стали 2 жителя Петербурга и 6 жителей Ленинградской области.