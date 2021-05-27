Пассажирский автобус въехал в столб на Ленинском проспекте

В Санкт-Петербурге в Красносельском районе на Ленинском проспекте, 90, произошло ДТП с участием автобуса, который врезался в столб, и переднюю часть транспорта подняло на несколько метров над землей. Об этом сообщили очевидцы в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте»

В Комитете здравоохранения Петербурга сообщили, что в результате столкновения число пострадавших достигло отметки в 6 человек. Все они госпитализированы, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

«Всего пострадавших шесть. Из них двое госпитализированы в НИИ скорой помощи, четыре человека — в больницу №26. Двое пострадавших — тяжёлые, остальные — средней тяжести», — заявили в пресс-службе ведомства.

Пресс-служба МЧС России по региону и области также сообщила, что в момент аварии в салоне автобуса находилось 10 пассажиров. Также стало известно, что во время столкновения водитель еще сбил человека, стоявшего на остановке.