В Петербурге перед 23 февраля семь человек отдали свои сбережения мошенникам

Перед Днем защитника Отечества в Петербурге сразу у семи человек произошло временное помутнение сознание, в результате которого они перевели телефонным мошенникам в общей сложности более 2,8 млн рублей. Об этом 23 февраля сообщает Neva.Today.

Мошенники использовали старый и проверенный метод обмана легковерных петербуржцев — представляясь близким человеком собеседника сообщали о своем задержании в результате ДТП, после чего трубку брал «сотрудник полиции» и просил крупное денежное вознаграждение в обмен на свободу виновника аварии. Отмечается, что все семь совершенных преступлений произошли в один и тот же день — 22 февраля.

Самую крупную сумму отдала 77-летняя пенсионерка, чья «внучка» позвонила и сообщила, что их родственница стала виновницей аварии и теперь ей грозит тюремное заключение. Цена вопроса оказалась 300 тыс. рублей и 7,6 долларов США (908 тыс. рублей).

Свои деньги отдала злоумышленникам и 62-летняя пенсионерка, которой позвонила «дочь» и попросила денег, чтобы уладить возникшие из-за ДТП проблемы. На это ей понадобилось 500 тыс. рублей.

85-летняя петербурженка также общалась с «дочерью», которой потребовалось 2 тыс. долларов США и 300 тыс. рублей (460 тыс. рублей).

Еще одной доверчивой жертвой мошенников стала 65-летняя женщина, которой рассказали, что ее внучка попала в страшное ДТП и нуждается в кругленькой сумме — 700 тыс. рублей, из которых пенсионерке удалось достать только 4 850 долларов США (388 тыс. рублей).

Не повезло и 73-летней петербурженке, которая отдала за откуп «дочери» 300 тыс. рублей, а также 86-летней и 89-летней старушкам, которых обманули на 200 тыс. рублей и 100 тыс. рублей, соответственно.

Отмечается, что во всех перечисленных случаях мошенники отправляли к своим жертвам курьера, который забирал крупные денежные суммы и отвозил своим подельникам.