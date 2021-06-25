На Космонавтов машина протаранила гипермаркет

В Московском районе Петербурга произошло необычное ДТП. Автомобиль врезался в здание гипермаркета «О`Кей» и протаранил его, заехав внутрь к стеллажам. Об этом сообщают очевидцы в социальной сети “ВКонтакте”.

Так, в сообществе “ДТП и ЧП Санкт-Петербург” появилась информация об аварии, произошедшей в ночь с 24 на 25 июня. Инцидент произошел в том время, когда магазин был закрыт, что предотвратило жертвы происшествия. Магазин, расположенный на проспекте Космонавтов, остался без дверей. Кроме того, по торговому залу разбросаны сбитые ящики.

По предварительной информации, в аварии есть один пострадавший.