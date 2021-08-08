В начале недели Петербург окутает туман

В понедельник, 9 августа, Петербург ожидает ухудшение погоды. Спасатели предупреждают, что в ночные и утренние часы в городе ожидается туман.

"В связи с неблагоприятным прогнозом может увеличиться число ДТП, авиапроисшествий, могут задержать рейсы. Также возрастает риск аварий на железнодорожном транспорте и водных объектах. Бдительность важно проявить и пешеходам, чтобы не стать жертвой аварии" — сообщает пресс-служба главного управления МЧС по Петербургу со ссылкой на данные ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Горожан просят оставаться бдительными, по возможности, отказаться от поездок. Также спасатели напоминают, что в такую погоду водителям следует ездить на низкой скорости с включенными габаритными огнями, фарами ближнего света или противотуманными фарами.

Однако осадок в первой половине недели пока не ожидается. Температура воздуха прогреется до +25 градусов.