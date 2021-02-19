В Выборгском районе Петербурга произошло два ДТП

Вечером 19 февраля в Выборгском районе Северной столицы произошли две аварии.

Легковой автомобиль Lada врезался в трамвай №9 на углу Ярославского проспекта и Енотаевской улицы. Из-за аварии движение на кольце было затруднено. Сообщается, что пострадавших в результате ДТП нет.

Примерно в 300 метрах от аварии произошло еще одно ДТП. Две легковушки столкнулись на пересечении Костромского проспекта и Калязинской улицы. Автомобиль Renault Megane черного цвета в результате столкновения отлетел к тротуару. Согласно предварительной информации, в результате аварии никто не пострадал.