На перекрестке Большого проспекта П.С. и Гатчинской улицы произошло ДТП

В воскресенье, 14 февраля, в Санкт-Петербурге в Петроградском районе произошло столкновение двух автомобилей на перекрестке. ДТП произошло с участием двух легковых автомобилей на пересечении Большого проспекта Петроградской стороны и Гатчинской улицы.

На место происшествия прибыли пожарная и скорая.

«Два белых седана столкнулись на перекрёстке Большого проспекта П.С. и Гатчинской улицы», — сообщил один из подписчиков группы в соцсети «ВКонтакте» «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

На данный момент все детали столкновения уточняются. По предварительной информации пострадавших нет.