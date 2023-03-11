В Колпино задержали рецидивиста, забравшего у обманутой пенсионерки крупную сумму денег

В Колпинском районе Петербурга задержали рецидивиста, которого подозревают в мошенничестве по отношению к пенсионерке. Злодей забрал у старушки 800 тысяч рублей.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, 9 марта, в пять часов вечера в полицию обратилась пенсионерка, 1936 года рождения. Женщина заявила, что ей на телефон позвонила неизвестная и сообщила, что ее дочь якобы попала в ДТП и для решения вопроса нужно передать деньги.

В тот же день потерпевшая передала пришедшему за деньгами незнакомцу 800 тысяч рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

Подозреваемый был задержан на следующий день в Колпино на бульваре Трудящихся. Им оказался 50-летний ранее судимый, безработный мужчина.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что Петроградском районе Петербурга пенсионерка поверила мошеннику, который выдал себя за сотрудника банка, и перевела 900 тысяч рублей.