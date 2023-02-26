В Петербурге пенсионерка поверила лжесотруднику банка и перевела почти миллион рублей

В Петроградском районе Петербурга пожилая местная жительница поверила мошеннику, который выдал себя за сотрудника банка, и перевела на “безопасный” счет крупную сумму денег.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, в субботу, 25 февраля, в полицию обратилась пенсионерка, 1952 года рождения, которая сообщила, что 21 февраля ей на телефон позвонил неизвестный, который представился сотрудником банка, и сообщил, что деньгами женщины якобы пытаются завладеть мошенники.

Петербурженка, поверив аферисту, перевела на указанный им счет 900 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что пожилая петербурженка, работница театра, перевела мошенникам почти три миллиона рублей.