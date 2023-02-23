В Петербурге пожилую работницу театра мошенники лишили почти трех миллионов рублей

В Центральном районе Петербурга пожилая петербурженка поверила мошенникам, которые под предлогом сохранения средств, убедили ее перевести почти три миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, в среду, 22 февраля, в полицию обратилась горожанка, 1939 года рождения, работающая заведующей складом в детском музыкальном театре. Женщина сообщила, что стала жертвой мошенников.

Ей на мобильный телефон 14 и 15 февраля звонил неизвестный, который, представившись сотрудником банка, сообщил, что от имени заявительницы выдана доверенность на получение денежных средств неизвестному. Под предлогом обеспечения безопасности денежных средств аферист убедил горожанку перевести деньги на “безопасный счет”.

Сумма ущерба составила 2 850 000 рублей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что Московском районе Петербурга пенсионерка поверила мошенникам почти 900 тысяч рублей.