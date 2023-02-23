  • 23 Февраль 2023
USD 23.02.2023 74.7087 -0.1509
USD ММВБ 00:05 75.0949  
EUR 23.02.2023 79.5716 -0.1872
EUR ММВБ 00:05 79.9205  
Нефть($) ..20 +
Нефть(p) ..20 0.00 +0.00

В Петербурге пожилую работницу театра мошенники лишили почти трех миллионов рублей

Автор:


© Фото: pxhere

Темы дня

В Центральном районе Петербурга пожилая петербурженка поверила мошенникам, которые под предлогом сохранения средств, убедили ее перевести почти три миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, в среду, 22 февраля, в полицию обратилась горожанка, 1939 года рождения, работающая заведующей складом в детском музыкальном театре. Женщина сообщила, что стала жертвой мошенников.

Ей на мобильный телефон 14 и 15 февраля звонил неизвестный, который, представившись сотрудником банка, сообщил, что от имени заявительницы выдана доверенность на получение денежных средств неизвестному. Под предлогом обеспечения безопасности денежных средств аферист убедил горожанку перевести деньги на “безопасный счет”.

Сумма ущерба составила 2 850 000 рублей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что Московском районе Петербурга пенсионерка поверила мошенникам почти 900 тысяч рублей.

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Происшествия

    Лучшее в Петербурге

    В июле в Петербурге было зарегистрировано ДДУ в 2,6 раза меньше, чем в марте

    читать далее →

    Автоэксперт поставил под сомнение экологичность электромобилей

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    19.09.22
    Подшипники: как выбрать, где заказать
    19.09.22
    Какие монеты в цене в 2022 году и что можно купить для коллекции?
    08.09.22
    Дни культуры Ростовской области в Санкт-Петербурге
    06.09.22
    Всероссийский День Туризма в гостеприимном Петербурге
    06.09.22
    МегаФон первым в России запустил федеральную сеть VoWiFi
    03.09.22
    Сертификация строительных товаров
    01.09.22
    АО «ЛОЭСК» проинспектирует энергетические объекты Енакиево в ДНР
    01.09.22
    МегаФон предложил абонентам бесплатного секретаря с уникальными возможностями

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2021. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram