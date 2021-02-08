В Петербурге мужчина напал на девушку-курьера и отобрал заказ

В ночь на 7 февраля мужчина заказал доставку, а когда девушка привезла еду, то мужчина отказался платить за заказ. В ходе конфликта клиент избил девушку-курьера и отобрал заказ. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и области.

Заказ доставлялся по адресу 7-я Красноармейская улица, дом 15. Там мужчина и отобрал термосумку с продуктами у курьера, нанеся множество ударов.

Пострадавшую доставили в больницу, где были диагностированы ушибы различной степени тяжести, а после девушка уехала домой.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж» в отношении 32-летнего и ранее судимого безработного петербуржца.