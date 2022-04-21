Петербургский старшеклассник чуть не задушил шарфом свою учительницу

В Выборгском районе Петербурга в больницу госпитализировали 57-летнюю женщину, которая работает учительницой. Её едва не задушил 15-летний ученик с аутизмом.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, в среду, 20 апреля, мальчик дернул учительницу за шарф, после чего она упала и получила травму шеи. Пострадавшую госпитализировали в больницу, где врачи диагностировали у нее ушиб мягких тканей.

По факут присшествия проводится проверка. По предварительной информации, мальчик являтся сыном петербургского бизнесмена. Семья не состоит на учете в отделе по делам несовершеннолетних.

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