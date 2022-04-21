В Петербурге курьера задержали по подозрению в нападении на известного архитектора

В Центральном районе Петербурга полиция разбирается с обстоятельствами происшествия, в котором известный архитектор Адам Деги получил серьезные травмы. Мужчину нашли в крови на набережной Фонтанки, а очевидцы сообщали о том, что его сбил самокат.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, накануне уголовный розыск задержал на улице Константина Заслонова 21-летнего мигранта, который работает в службе доставки "Самокат". По предварительной информации, около семи вечера 19 апреля у него произошел конфликт с мужчиной у дома 52 по набережной Фонтанки, во время которого он один раз ударил архитектора. Тот упал и ударился головой.

Деги госпитализировали в Мариинскую больницу с открытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, субдуральной гематомой, закрытым переломом голени слева. Его предполагаемого обидчика задержали в рамках уголовного дела по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.