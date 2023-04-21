В центре Петербурга братья-курьеры оказались недовольны очередностью доставки и напали на коллегу с кулаками

В Центральном районе два брата, работающие курьерами, оказались не согласны со своим коллегой в вопросе очередности доставки заказа. Конфликт перетек в драку, а затем и в разбойное нападение.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, все произошло 17 апреля около 11 вечера на Коломенской улице. Тогда 21-летний курьер сервиса экспресс-доставки продуктов питания был избит двумя братьями и по совместительству его коллегами, гражданами республики Казахстан, одному из которых еще не исполнилось и 17 лет, а второму только стукнет 19 лет.

Злоумышленники распылили слезоточивую жидкость из аэрозольного баллончика в сторону коллеги, после чего избили его рукам и ногами, а затем забрали мобильный и с места происшествия скрылись. В правоохранительные органы пострадавший обратился только 19 апреля.

В настоящее время братьев ищут. Было возбуждено уголовное дело по статье "Разбой".

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в марте на проспекте Пятилеток злоумышленник подкараулили курьера, который собирался отвезти продукты заказчику, распылил ему в лицо перцовый баллончик и выхватил у него из рук два пакета.