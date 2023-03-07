На проспекте Пятилеток разбойник в маске отобрал у курьера два пакета с продуктами и сбежал

В Невском районе злоумышленник подкараулили курьера, собирающегося отвезти продукты заказчику, распылил ему в лицо перцовый баллончик и выхватил два пакета, после чего с места преступления скрылся.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, инцидент произошел недалеко от офиса доставки на проспекте Пятилеток, 12 ночью 7 марта. Около двенадцати часов 37-летний курьер подошел к машине с заказами, но на него напал неизвестный в маске, которому на вид можно дать около 20-22 лет.

Злоумышленник распылил пострадавшему в лицу перцовый баллончик, после чего забрал два пакета с продуктами и убежал. В момент преступления на молодом человеке была одета черная куртка с капюшоном, а также черная шапка, маска, перчатки и рюкзак.

В настоящий момент специалисты просматривают камеры видеонаблюдения, расположенные на доме. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что 8 февраля в одном из переходов Приморского района Санкт-Петербурга неизвестные отняли у молодого мигранта десять пар обуви, после чего с места происшествия скрылись.