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Двое неизвестных подростков напали на мигранта в переходе на Кронштадтской площади и отняли у него десять коробок с обувью

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© Фото: Pxhere

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В одном из переходов Приморского района Санкт-Петербурга двое подросток отняли у молодого мигранта десять пар обуви, после чего с места происшествия скрылись.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, о произошедшем вечером восьмого февраля сообщил очевидец. По словам заявителя, в подземном переходе на Комендантской площади неизвестные, применив газовый баллончик, отобрали у мужчины несколько коробок с обувью. 

Пострадавшим оказался 23-летний гражданин Республики Таджикистан. Около восьми часов к молодому человеку подошли двое злоумышленников и, залив его баллончиком, отобрали десять коробок обуви, после чего с места происшествия скрылись.

В настоящий момент сумма ущерба устанавливается. Выяснилось, что оба нападавших примерно 14-15 лет, ростом около 163-165 сантиметров. Первый подросток в момент произошедшего был одет в черную куртку с капюшоном и спортивные штаны, а также в кроссовки белого цвета. На втором мальчике была куртка с капюшоном болотного цвета с полосами белого цвета.

Было возбуждено уголовное дело по статье "Разбой". Злоумышленников ищут.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что ведущий инженер крупной компании лишился почти 300 тысяч после нападения на него с баллончиком в парадной дома по Невскому проспекту. 

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