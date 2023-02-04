На Невском проспекте в парадной ведущего инженера залили перцовкой оставили без почти 300 тысяч

Ведущий инженер крупной компании лишился почти 300 тысяч из-за нападения злоумышленников с баллончиком в парадной дома по Невскому проспекту. Двоих подозреваемых по этому делу уже удалось задержать.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, третьего февраля около двух часов ночи в полицию обратился 39-летний местный житель, который рассказал, что около часа ночи в парадной дома 142 по Невскому проспекту на него напали двое неизвестных в масках с предметом напоминающим пистолет, после чего распылили в лицо перцовый аэрозоль и похитили денежные средства в сумме 279 000 рублей. После этого неизвестные с места происшествия скрылись.

Просмотренная видеозапись с камеры, расположенной на доме, не принесла особой пользы, однако специалисты смогли найти подозреваемых, используя особые приметы преступников: оба были около 175 сантиметров ростом, около 25-30 лет, худощавого телосложения. Один из них был одет в темно-зеленую, а второй в черную с капюшоном куртку.

Злоуымшленников поймали около четырех часов утра четвертого февраля на Кубинской улице. Мужчин задержали в машине, оба оказались гражданами Чечни, одному оказалаось 24 года,а другому - 28 лет.

Было возбуждено уголовное дело по статье "Разбой". Все детали и обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что во Фрунзенском районе задержан ранее судимый мужчина, который украл спиртной напиток в магазине, применив при этом силу по отношению к сотруднице.