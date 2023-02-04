  • 4 Февраль 2023
USD 04.02.2023 70.3847 0.3433
USD ММВБ  
EUR 04.02.2023 76.7344 -0.2220
EUR ММВБ  
Нефть($) ..20 +
Нефть(p) ..20 0.00 +0.00

На Невском проспекте в парадной ведущего инженера залили перцовкой оставили без почти 300 тысяч

Автор:


© Фото: скриншот Google maps

Темы дня

Ведущий инженер крупной компании лишился почти 300 тысяч из-за нападения злоумышленников с баллончиком в парадной дома по Невскому проспекту. Двоих подозреваемых по этому делу уже удалось задержать.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, третьего февраля около двух часов ночи в полицию обратился 39-летний местный житель, который рассказал, что около часа ночи в парадной дома 142 по Невскому проспекту на него напали двое неизвестных в масках с предметом напоминающим пистолет, после чего распылили в лицо перцовый аэрозоль и похитили денежные средства в сумме 279 000 рублей. После этого неизвестные с места происшествия скрылись.

Просмотренная видеозапись с камеры, расположенной на доме, не принесла особой пользы, однако специалисты смогли найти подозреваемых, используя особые приметы преступников: оба были около 175 сантиметров ростом, около 25-30 лет, худощавого телосложения. Один из них был одет в темно-зеленую, а второй в черную с капюшоном куртку.

Злоуымшленников поймали около четырех часов утра четвертого февраля на Кубинской улице. Мужчин задержали в машине, оба оказались гражданами Чечни, одному оказалаось 24 года,а другому - 28 лет.

Было возбуждено уголовное дело по статье "Разбой". Все детали и обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что во Фрунзенском районе задержан ранее судимый мужчина, который украл спиртной напиток в магазине, применив при этом силу по отношению к сотруднице.

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Происшествия

    Лучшее в Петербурге

    В июле в Петербурге было зарегистрировано ДДУ в 2,6 раза меньше, чем в марте

    читать далее →

    Автоэксперт поставил под сомнение экологичность электромобилей

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    19.09.22
    Подшипники: как выбрать, где заказать
    19.09.22
    Какие монеты в цене в 2022 году и что можно купить для коллекции?
    08.09.22
    Дни культуры Ростовской области в Санкт-Петербурге
    06.09.22
    Всероссийский День Туризма в гостеприимном Петербурге
    06.09.22
    МегаФон первым в России запустил федеральную сеть VoWiFi
    03.09.22
    Сертификация строительных товаров
    01.09.22
    АО «ЛОЭСК» проинспектирует энергетические объекты Енакиево в ДНР
    01.09.22
    МегаФон предложил абонентам бесплатного секретаря с уникальными возможностями

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2021. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram