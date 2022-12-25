Полиция Петербурга задержала троих мужчин за разбой на КАД

В Красногвардейском районе полиция задержала троих мужчин, совершивших разбойное нападение на курьера на КАД.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, 23 декабря в полицию поступило заявление от 26-летнего мигранта, работающего курьером в службе доставки, о том, что около 01:45, на КАД, напротив дома 12 по проспекту Маршака, его автомобиль подрезала машина KIA Rio, из которой вышли неизвестные, избили, и, под угрозой ножа отобрали личные вещи.

Было установлено, что в ту ночь у потерпевшего произошел словесный конфликт с водителем KIA Optima, после которого, его подрезала KIA Rio, а также сзади остановились упоминаемая ранее KIA Optima и Hyundai Solaris. Из автомобилей вышли трое мужчин которые, избив заявителя и его пассажира, под угрозой ножа забрали 3 мобильных телефона, шторки автомобильные и наручные часы.

В тот же день был задержан водитель Hyundai Solaris — 23-летний гражданин сопредельного государства. Позже, полиция задержала 24-летннего водителя KIA Rio. А 24 декабря был задержан 24-летний водитель KIA Optima.

Известно также, что той ночью совершили еще один разбой на КАД.

Ранее Санкт-Петербкрг.ру сообщал, что полиция задержала двух мужчин, совершивших два разбойных налета в Приморском районе города.