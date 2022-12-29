На Науки неизвестный с гранатой пытался получить деньги и ювелирку

В Калининском районе Петербурга неизвестный мужчина с гранатой в руках зашел в ломбард и стал требовать деньги и украшения. Однако угрозы злодея не оказали должного эффекта и ему пришлось уйти ни с чем.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, в среду, 28 декабря, в 21:14 в полицию поступило сообщение от сотрудника службы безопасности ломбарда на проспекте Науки о том, что в помещение ломбарда вошел неизвестный с предметом похожим на гранату, где, угрожая продавцу, стал требовать денежные средства и ювелирные изделья. После того, как продавец ответила ему отказом, злоумышленник скрылся.

Были изъяты записи камер видеонаблюдения и составлены приметы подозреваемого.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Красногвардейском районе полиция задержала троих мужчин, подозревемых в совершении разбойных нападений на КАД. Жертвами разбойников стали двое водителей, один из которых — курьер.