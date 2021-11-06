Мошенники обманули начальника лаборатории на 2,5 млн рублей

В отделение полиции обратился житель Калининского района Санкт-Петербурга, который сообщил, что его обокрал телефонный мошенник. Об этом пишет издание "Невские новости", ссылаясь на свой источник в правоохранительных органах.

Мужчина рассказал, что 1 ноября ему на телефон позвонил неизвестный и представился следователем из Москвы. Злоумышленник сразу перешел к делу и сообщил, что со счета заявителя кто-то пытался снять деньги, поэтому важно в срочном порядке перевести их на «безопасный» счет. В итоге пожилой мужчина, который является начальником научно-исследовательской лаборатории, лишился почти 2,4 млн рублей. Как отмечает потерпевший, он обратился в полицию через 4 дня, потому что не сразу понял, что его обманули.

В пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области рассказали, что после подачи заявления о краже было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». В настоящее время преступника разыскивают.