В Красносельском районе гендиректор компании по ремонту грузовой техники потерял из-за мошенников более миллиона рублей

Гендиректор петербургской компании, занимающейся ремонтом и обслуживанием грузовой техники, за пару недель потерял более миллиона рублей из-за навязчивых звонков мошенников. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, 21 апреля около семи вечера к правоохранителям обратился 69-летний мужчина с проспекта Кузнецова, который пояснил, что с 31 марта по 18 апреля ему на мобильный телефон постоянно звонили неизвестные с неустановленного номера. Злоумышленники представлялись сотрудниками полиции и предупреждали мужчину о мошеннических действиях с его счетами.

Позже мошенникам удалось убедить петербуржца взять кредит и перевести на "безопасные" счета 1 128 300 рублей. Сразу к правоохранителям пострадавший не обратился из-за неуверенности в обмане.

Было возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что испытатель деталей с проспекта Науки в Петербурге лишилась крупной денежной суммы и залезла в кредит из-за лжесотрудников по финансовой безопасности банка.