Испытатель деталей с проспекта Науки залезла в кредит и потеряла более миллиона рублей

В Калининском районе сотрудница крупного предприятия, занимающегося производством отечественной микроэлектроники, попалась на уловки мошенников и набрала кредитов. В результате гражданка потеряла более миллиона рублей.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, 21 апреля около трех часов дня к правоохранителям обратилась 68-летняя петербурженка, которая рассказала, что с 19 по 21 апреля ей на мобильный телефон звонили неизвестные, которые представлялись сотрудниками по финансовой безопасности банка. Женщину предупредили, что на ее имя кто-то пытается оформить кредит, а также, что с ее счетов могут увести денежные средства.

Чтобы спасти сбережения, гражданку убедили их снять и отправить на "безопасные" счета. Кроме того, пострадавшая по рекомендации мошенников взяла на себя кредит, после чего также перевела деньги неизвестным.

В результате материальный ущерб составил 1 180 000 рублей. Было возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Красносельском районе пенсионерка потеряла почти два миллиона рублей, поговорив с неизвестным по телефону.