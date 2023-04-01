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На Оптиков двое разбойников, угрожая пистолетом, отняли у петербуржца кошелек и телефон

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© Фото: unsplash

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В Приморском районе мужчина подвергся нападению двух разбойников, которые отобрали у него телефон и кошелек с деньгами. Подозреваемых удалось задержать.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, 31 марта около четырех часов дня в полицию поступило сообщение, что на мужчину напали двое неизвестных с оружием в руках. На место оперативно отправились специалисты, которые позже поговорили с 51-летним пострадавшим. Петербуржец пояснил, что у дома 38 по улице Оптиков двое злоумышленников, угрожая предметом, похожим на пистолет, открыто похитили мобильный телефон, а также кошелек, в котором лежали 13 тысяч рублей. В общей сложности материальный ущерб составил 58 тысяч рублей. 

Спустя десять минут на улице Туристская по "горячим следам" правоохранители задержали двух подозреваемых, которыми оказались 27-летний неработающий петербуржец и 23-летний житель Петрозаводска. У злоумышленников изъяли пневматический пистолет и камуфляж гранаты. 

Мужчин доставили в отделение, а после составления протокола их поместили в СПСЗЛ. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Известно, что житель Карелии уже был осужден за кражу, грабеж и за мошенничество. По последнему делу гражданин получил 3 года условно с испытательным сроком.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Московском районе молодой человек столкнулся в подъезде с двумя злоумышленниками, которые, угрожая пистолетом, отобрали у него смартфон.

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