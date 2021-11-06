Трое стрелков были задержаны полицией в Красном Селе

Трех мужчин полиция задержала в Красном Селе по подозрению в стрельбе на улице. При обыске у них нашли пневматический пистолет. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Красносельскому району, вечером 5 ноября в службу 112 сообщили о стрельбе у озера Безымянное на улице Равенства. Стражи порядка прибыли на место и менее чем через час по горячим следам задержали троих мужчин в возрасте от 25 до 50 лет.

Отмечается, что они собрались у ручья и стреляли по банкам из пистолета. Правонарушителей опросили в отделении полиции и отпустили под обязательство о явке. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.