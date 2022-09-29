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На Непокоренных пьяный охранник решил пострелять из автомата

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© Фото: pxhere

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В Калининском районе Петербурга выпивший мужчина решил развлечься стрельбой в воздух. Однако такой формат досуга не оценили местные жители и вызвали полицию.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, 28 сентября, в среду, в 11:09 в полицию сообщили, что у дома 4 по проспекту Непокоренных мужчина стреляет из предмета похожего на автомат.

На месте происшествия правоохранители не застали стрелка, но его личность сумели быстро установить и через несколько часов мужчина был задержан. Выяснилось, что он работает частным охранником. Злоумышленник напился в гостинице на Непокоренных и решил пострелять в воздух из окна своего номера.

В ходе проведенного обыска были изъяты охолощённый автомат, пневматический пистолет, 100 светошумовых патронов и 13 стреляных гильз.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Василеостровском районе трое неизвестных угрожали семейной паре пистолетом.

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