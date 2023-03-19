Начальник службы охраны безопасности компании-перевозчика стрелял в автомобилиста на Купчинской

Во Фрунзенском районе Петербурга мужчина устроил стрельбу в сторону горожанина, с которым у него возникли недопонимания на дороге. Машина стрелка была остановлена полицейскими, а хулигана задержали.

Как пишет “МК в Питере”, в субботу днем, 18 марта, в полицию обратилась петербурженка с сообщением, что во дворе дома неизвестный на автомобиле с желтым сигналом на крыше выстрелил в сторону ее мужа, а после скрылся. Причиной такого поведения, очевидно, послужил дорожный конфликт, возникший между мужчинами.

Спустя время стрелок был задержан по “горячим следам”. Выяснилось, что стрелявшим оказался 66-летний начальник службы безопасности одной из компаний-перевозчиков. У него изъяли стартовый пистолет и доставили в отделение. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.