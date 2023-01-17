В Петербурге инженер получил огнестрельное во время ночного отдыха в баре

В Красносельском районе Петербурга отдых в баре закончился для мужчины получением огнестрельных ранений. Стрелка ищут. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, в понедельник, 16 января, в два часа ночи в дежурную часть поступило сообщение об огнестрельном ранении в квартире дома на проспекте Ветеранов.

Прибывшие на место происшествия сотрудники правопорядка установили, что из своей квартиры был госпитализирован с пулевыми ранениями 31-летний инженер. После оказания медицинской помощи, мужчина был отпущен в удовлетворительном состоянии. Полицейским потерпевший пояснил, что около одиннадцати вечера 15 января, находясь у бара на Пулковском шоссе, вступил в конфликт с малознакомым, который выстрелил в него из пистолета.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что на Гороховой улице хулиган выстрелил из травматического пистолета в ногу мужчине.