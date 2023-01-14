В ходе конфликта на Гороховой петербуржец получил огнестрельное в ногу

В Адмиралтейском районе Петербурга конфликт двух мужчин закончился стрельбой и ранением. Стрелок задержан. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, 13 января в 22:41 в дежурную часть поступило сообщение, что у дома 36 по Гороховой улице стоит молодой человек, в крови.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции обнаружили молодого мужчину, 2003 года рождения, с пулевым ранением ноги. Потерпевший был госпитализирован в медучреждение в состоянии средней степени тяжести. Правоохранители установили, что около одиннадцати вечера на Гороховой улице малознакомый мужчина, в ходе конфликта, выстрелил из травматического пистолета в потерпевшего.

Через некоторое время 21-летний подозреваемый был задержан возле своей квартиры в доме на улице Адмирала Трибуца. Ранее он был судим. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что Калининском районе Петербурга конфликт двух студентов закончился ножевым ранением в шею.