В Петербурге драка двух студентов закончилась ножевым ранением в шею

В Калининском районе Петербурга в учебном заведении спор двух студентов закончился дракой и ножевым ранением одного из них. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, инцидент произошел 23 декабря в одном из учебных заведений среднего профессионального образования на улице Руставели.

Правоохранители установили, что 19-летний второкурсник во время внезапно возникшей ссоры нанес своему 17-летнему сокурснику ножевое ранение в область шеи. Потерпевший был доставлен в медицинское учреждение в состоянии средней степени тяжести.

Напавшего на сокурсника молодого человека задержали. В отношении него был составлен протокол за мелкое хулиганство, а также был изъят нож. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Калининском районе задержали мигранта, раневшего ножом земляка.