В Ленобласти в подъезде мужчина выстрелил из пистолета в соседа

В Ломоносовском районе Ленобласти утро у местного жителя выдалось отнюдь не доброе, так как выходя из квартиры он встретил соседа, который вместо приветствия произвел в сторону мужчины выстрел.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, в среду, 30 ноября, около 07:40 в полицию поступило сообщение от мужчины о том, что в подъезде дома на Школьной улице, в его сторону выстрелил из охолощенного пистолета сосед, после чего уехал.

На месте происшествия была изъята гильза. Правоохранители приняли меры к розыску и задержанию стрелка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Ленинградской области полиция задержала мужчину, который начал стрелять и травмата в ответ на сделанное ему замечание в кафе.