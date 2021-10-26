Пятерых болельщиков матча между «Зенитом» и «Спартаком» оштрафовали в Петербурге

Петроградский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал пятерых болельщиков, нарушивших правила поведения на матче «Зенит» - «Спартак», проходившем на «Газпром Арене» 24 октября. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе городских судов.

Все нарушители получили денежные штрафы. Теперь им запрещено посещать матчи в течение года. Один из болельщиков получил штраф в 12 тысяч.

«Был пьян, размахивал в толпе руками и ногами, толкал граждан, выражался грубой нецензурной бранью в адрес других зрителей», — пояснили в пресс-службе.

Другие фанаты оштрафованы на 10 тысяч рублей.