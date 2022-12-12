  • 12 Декабрь 2022
USD 13.12.2022 62.7674 +0.3861
USD ММВБ 19:15 62.7280  
EUR 13.12.2022 66.2700 +0.4293
EUR ММВБ 19:15 66.3055  
Нефть($) ..20 +
Нефть(p) ..20 0.00 +0.00

На российском стадионе впервые появилась сенсорная комната

Автор:


© Фото: "Зенит"

Темы дня

После проведения заключительного в текущем году матча футбольный клуб «Зенит» и фонд «Социальная ответственность» ввели в работу сенсорную комнату для болельщиков, имеющих особенности ментального развития. Теперь посетители «Газпром Арены» смогут смотреть футбол, находясь в специализированном помещении. 

Комнату открыли церемонией, в которой принял участие генеральный директор главной команды Петербурга Александр Медведев. Кроме того, на открытии в качестве почетного гостя присутствовал глава по социальной ответственности РФС Алексей Смертин.

«Зенит уделяет большое внимание развитию проектов доступной инклюзивной среды. «Газпром Арена» сегодня является одним из самых комфортных стадионов в России для всех категорий болельщиков, в том числе и людей с разными особенностями здоровья. Вместе с благотворительным фондом «Социальная ответственность» мы выводим развитие доступной среды на новый уровень и открываем на «Газпром Арене» сенсорную комнату для всех, кто в ней нуждается. Подобные проекты реализованы во многих спортивных клубах по всему миру. Зенит стал первым футбольным клубом в России, который открывает сенсорную комнату на своем домашнем стадионе при поддержке фонда Газпромбанка», — заявил гендир «Зенита».

«Убежден, что футбол не ограничивается 90 минутами. Это социальный феномен, не только спортивный. Это возможность социализироваться и интегрироваться через мяч, на мой взгляд. Мы уделяем этому большое внимание, а стадион в Петербурге — образцово-показательный, потому что тут есть тифлокомментирование, сурдоперевод, МГН — люди, которые могут прийти и поболеть за команду. Собраны все дисциплины. Теперь тут будут детки, которые могут проводить время и социализироваться через игру в футбол. Это основная задача», — отметил директор департамента РФС.

Сенсорная интеграция — процесс, в ходе которого нервная система может лучше анализировать поступающую информацию. Комната сенсорной интеграции защищает человека от лишнего шума и слишком яркого света, которые часто присутствуют на больших аренах. В помещении находится разное оборудование, способствующее комфортному пребыванию во время матча. Болельщикам с особенностями восприятия не нужно будет терпеть внешние раздражители. «Зенит» выразил благодарность своим партнерам за формирование инклюзивное среды для гостей стадиона.

Напомним, консалтинговое агентство Brand Finance сформировало список лучших футбольных стадионов. В топ вошла петербургская «Газпром Арена», расположенная на Крестовском острове. Рейтинг составлялся на основе разных критериев, в том числе интереса болельщиков. 

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество

    Лучшее в Петербурге

    В июле в Петербурге было зарегистрировано ДДУ в 2,6 раза меньше, чем в марте

    читать далее →

    Автоэксперт поставил под сомнение экологичность электромобилей

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Эклектика в Петербурге: средневековые башни, атланты, грифоны, пауки, всё сразу

    Яркий архитектурный стиль, который дал свободу зодчим и досыта накормил заказчиков всевозможными диковинными элементами при строительстве и перепланировке домов.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    19.09.22
    Подшипники: как выбрать, где заказать
    19.09.22
    Какие монеты в цене в 2022 году и что можно купить для коллекции?
    08.09.22
    Дни культуры Ростовской области в Санкт-Петербурге
    06.09.22
    Всероссийский День Туризма в гостеприимном Петербурге
    06.09.22
    МегаФон первым в России запустил федеральную сеть VoWiFi
    03.09.22
    Сертификация строительных товаров
    01.09.22
    АО «ЛОЭСК» проинспектирует энергетические объекты Енакиево в ДНР
    01.09.22
    МегаФон предложил абонентам бесплатного секретаря с уникальными возможностями

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2021. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram