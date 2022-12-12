На российском стадионе впервые появилась сенсорная комната

После проведения заключительного в текущем году матча футбольный клуб «Зенит» и фонд «Социальная ответственность» ввели в работу сенсорную комнату для болельщиков, имеющих особенности ментального развития. Теперь посетители «Газпром Арены» смогут смотреть футбол, находясь в специализированном помещении.

Комнату открыли церемонией, в которой принял участие генеральный директор главной команды Петербурга Александр Медведев. Кроме того, на открытии в качестве почетного гостя присутствовал глава по социальной ответственности РФС Алексей Смертин.

«Зенит уделяет большое внимание развитию проектов доступной инклюзивной среды. «Газпром Арена» сегодня является одним из самых комфортных стадионов в России для всех категорий болельщиков, в том числе и людей с разными особенностями здоровья. Вместе с благотворительным фондом «Социальная ответственность» мы выводим развитие доступной среды на новый уровень и открываем на «Газпром Арене» сенсорную комнату для всех, кто в ней нуждается. Подобные проекты реализованы во многих спортивных клубах по всему миру. Зенит стал первым футбольным клубом в России, который открывает сенсорную комнату на своем домашнем стадионе при поддержке фонда Газпромбанка», — заявил гендир «Зенита».

«Убежден, что футбол не ограничивается 90 минутами. Это социальный феномен, не только спортивный. Это возможность социализироваться и интегрироваться через мяч, на мой взгляд. Мы уделяем этому большое внимание, а стадион в Петербурге — образцово-показательный, потому что тут есть тифлокомментирование, сурдоперевод, МГН — люди, которые могут прийти и поболеть за команду. Собраны все дисциплины. Теперь тут будут детки, которые могут проводить время и социализироваться через игру в футбол. Это основная задача», — отметил директор департамента РФС.

Сенсорная интеграция — процесс, в ходе которого нервная система может лучше анализировать поступающую информацию. Комната сенсорной интеграции защищает человека от лишнего шума и слишком яркого света, которые часто присутствуют на больших аренах. В помещении находится разное оборудование, способствующее комфортному пребыванию во время матча. Болельщикам с особенностями восприятия не нужно будет терпеть внешние раздражители. «Зенит» выразил благодарность своим партнерам за формирование инклюзивное среды для гостей стадиона.

Напомним, консалтинговое агентство Brand Finance сформировало список лучших футбольных стадионов. В топ вошла петербургская «Газпром Арена», расположенная на Крестовском острове. Рейтинг составлялся на основе разных критериев, в том числе интереса болельщиков.