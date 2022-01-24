Петербургские достопримечательности, которые должен увидеть каждый спортивный болельщик

Крупное спортивное мероприятие, на которое, как правило, съезжается масса людей, дает возможность увидеть не только любимых чемпионов и объект, где они выступают, но и осмотреть сам город, где все происходит, в том числе его спортивные локации.

Туристам-болельщикам однозначно придется по душе Приморский парк Победы, расположенный в западной части Крестовского острова. Его доминантой является «Газпром Арена». Соучредитель детского спортивного клуба «СКА-Легион» Дмитрий Логвинов, поскольку среди прочего является любителем футбола, очень рекомендует сходить туда на экскурсию.

«Мне кажется, людям, интересующимся спортом, также интересны места, где готовятся и выступают те самые небожители», - рассказал он.

Наш собеседник, по его словам, уже бывал на подобных экскурсиях. Например, в Лиссабоне на стадионе «Эштадиу да Луш», где играет португальская «Бенфика». Такой досуг, добавил он, практикуют во многих странах.

А вот победительница первенств мира и Европы по синхронному плаванию, ростовчанка Алина Мантуленко, предлагает не упускать возможность, что называется, окунуться в прошлое.

«Считаю, что многим болельщикам было бы интересно посмотреть места, где зарождался их любимый вид спорта, а также стенды с биографиями спортсменов», - сказала она.

О том, где это можно сделать, знает советник председателя Комитета по физической культуре и спорта Петербурга Игорь Сологуб. На его взгляд, дух истории витает, например, в стенах одного из старейших гребных клубов нашей страны «Знамя», откуда вышел первый российский участник Олимпийских игр и первый олимпийский чемпион СССР, на территории Военной академии тыла и транспорта им. генерала А.В. Хрулева, считающейся колыбелью отечественного футбола, в Юсуповском саду, некогда ставшем родиной фигурного катания.

Конечно, добавляют наши собеседники, нельзя обойти стороной и культурную составляющую города на Неве. Тем более, что у некоторых из спикеров многие классические достопримечательности прочно ассоциируются со спортом.

«Почему-то Марсово поле, Исаакиевский собор, Петропавловская крепость, Петродворец [Петергоф с 1944 по 1997 годы и государственный музей-заповедник], Невский проспект и Медный всадник. Истинным эстетам и ценителям истории я бы посоветовал съездить в Павловск, заглянуть в Меншиковский дворец, погулять в Летнем саду и посетить Александро-Невскую лавру», - перечислил вице-президент Университета «Синергия» и заведующий кафедрой спортивного менеджмента Владимир Леднев.

Такое сравнение можно понять, учитывая, что зачастую болельщики делятся впечатлениями с журналистами на фоне городских красот. А однажды в объективы телекамер в качестве не только основного места проведения спортивных состязаний, но и визитной карточки Петербурга попадет многофункциональный комплекс «СКА Арена». Он строится к чемпионату мира по хоккею с шайбой, который пройдет в 2023 году. Рядом с новым объектом появится большой парк, где также можно будет отдохнуть. И не исключено, что и на СКА Арену также будут водить экскурсии.