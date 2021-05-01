Станцию «Зенит» откроют 2 мая

В Петербурге в тестовом режиме откроют станцию метро «Зенит», которая на данный момент закрыта на ремонт. На один день 2 мая стацию откроют для болельщиков матча «Зенит» - «Локомотив». Об этом сообщили в пресс-службе Петербургского метрополитена.

Матч состоится на стадионе «Газпром Арена» в рамках Чемпионата Европы по футболу. Известно, что станция будет работать на выход и выход до окончания движения поездов, однако на следующий день станция снова закроется.

«Работа станции станет хорошим подарком любителям футбола, которые в этот день посетят матч Чемпионата России «Зенит» — «Локомотив». Начало матча — в 19−00», — отметили в ведомстве.