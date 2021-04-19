Станцию метро «Зенит» откроют на один день ради футбольных болельщиков

В Петербурге в тестовом режиме откроют станцию метро «Зенит», которая на данный момент закрыта на ремонт. На один день 2 мая стацию откроют для болельщиков матча «Зенит» - «Локомотив». Об этом сообщает Максим Соколов, вице-губернатор Петербурга.

Матч состоится на стадионе «Газпром Арена» в рамках Чемпионата Европы по футболу.

Напомним, станция метро «Новокрестовская» была закрыта на ремонт, а также переименована в станцию «Зенит», так как находится у «Газпром Арены». На данный момент на станции налаживают систему освещения, вентиляции и противопожарной сигнализации. Кроме того, к ежегодному техосвидетельствованию готовят травалаторы.