Из-за ДТП на Волковском проспекте пострадали шесть пассажиров автобуса

В понедельник, 25 октября, в 23:59 на Волковском проспекте автобус маршрута № 74 столкнулся с опорой контактной сети. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По некоторым данным, водитель автобуса уснул за рулем. В результате ДТП к врачам обратились шесть человек, двоих госпитализировали. Тяжело травмированных нет. Среди пострадавших был подросток. Его в состоянии средней степени тяжести увезли в детскую больницу.

По факту ДТП в настоящее время полицией проводится проверка.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что охранник «Пятерочки» избил подростка.