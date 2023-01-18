Ночью водитель грузовика не справился с управлением и столкнулся с пустым автобусом на Софийской

В Петербурге на Софийской улице ночью 18 января произошло ДТП с участием грузовой машины и лазурного автобуса №225. Виновником аварии стал водитель грузовика.

Перевозчик ООО ”Домтрансавто”, обслуживающий маршрут автобуса, пояснил, что ДТП было спровоцировано водителем грузового транспорта, которому стало плохо за рулем. Он резко затормозил, что и привело к столкновению с автобусом, который направлялся в парк.

По информации перевозчика, пострадал только водитель большегруза. В момент ДТП в салоне автобуса не было пассажиров.

Напомним, что в 2022 году Петербург перешел на новую модель транспортного обслуживания пассажиров. В рамках новой модели город отказался от небезопасных маршруток, из-за которых на дорогах Северной столицы нередко происходили аварии.

Кроме этого, подвижный состав заменен на современный и безопасный, а водители обязаны проходить обязательную профессиональную переподготовку вне зависимости от опыта вождения и стажа работы.

По данным ГИБДД, введение нововведения снизили число дорожно-транспортных происшествий с участием общественного транспорта.