В Петербурге число аварий по вине водителей пассажирских автобусов снизилось на 17%

За 10 месяцев 2022 года стало полностью понятно необходимость отказа от устаревших морально и опасных для пассажиров и других участников движения маршруток. Так, согласно статистике ГУ ГИБДД по Петербургу и Ленобласти, в городе на Неве на 17% сократилось число аварий, случившихся по вине водителей пассажирских автобусов.

Маршрутки все еще встречаются в Ленобласти, где за указанный период по вине водителей автобусов случилось 43 аварии (+4,9%). А в Петербурге, где с 1 апреля начался переход на новую модель транспортного обслуживания, было зафиксировано 73 ДТП, совершенных по вине водителей автобусов, что на 17% ниже, чем в прошлом году.

На сегодняшний день на автобусных маршрутах Северной столицы работают 4 тысячи машин, которыми управляют 9,5 тысячи водителей. Водители имеют в правах категорию D и, даже имея опыт, перед выходом на маршрут в обязательном порядке проходят трехступенчатую подготовку продолжительностью более 240 часов. Важно отметить, что все водители регулярно проходят дополнительный инструктаж.

Водителей, ставшие виновниками в ДТП, отстраняют от работы и направляют на переподготовку с последующей сдачей экзаменов. В случае повторной ошибки водителей увольняют.

Стоит также отметить, что УГИБДД привело статистику за 10 месяцев, тогда как переход на новую модель транспортного обслуживания начался с 1 апреля, а полностью избавится от устаревших маршруток город смог 15 июля. С учетом этих фактов, статистика по снижению аварий с автобусами выглядит еще интересней.