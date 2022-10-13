Виновного в столкновении двух автобусов на Бестужевской пообещали уволить

В Калининском районе Петербурга в четверг, 13 октября, утром столкнулись два автобуса. Водитель, которого считают виновным в случившемся, лишится работы.

Авария произошла на Бестужевской улице. В результате произошедшего обошлось без серьезных травм. Все пострадавшие пассажиры застрахованы, поэтому им выплатят денежную компенсацию, в этом им посодействует перевозчик. Об этом сообщает МК в Петербурге.

Автобус №183, покидая остановку, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом №271. В результате ДТП на Бестужевской улице образовалась пробка, растянувшаяся с двух сторон.

Движение восстановилось в 14:00.

Отметим, что это не первый случай, когда Комитет по транспорту оперативно реагирует на нарушения со стороны водителей. Недавно был уволен водитель, который любил общаться по видеосвязи во время работы.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что перевозкой петербуржцев на общественном транспорту занимается 9,5 тыс. водителей.