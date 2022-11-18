У станции метро "Автово" легковушка зацепила автобус

В Петербурге, утром в пятницу, 18 ноября, у станции метро “Автово” легковой автомобиль устроил ДТП с “лазурным” автобусом. Пострадавших в результате инцидента не было.

Как передает “Патрульный Петербурга”, фотография с места происшествия была опубликована в Telegram-канале “Мегаполис”. На снимке видно, что легковушка уткнулась в правый борт автобуса. Представители компании-перевозчика сообщили, что вины водителя автобуса в ДТП нет.

Виновником аварии стал водитель легкового авто. Пострадавших среди пассажиров нет. Также было отмечено, что сразу после ДТП на маршрут вышел резервный транспорт для дальнейшей перевозки людей.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что на стоянке загорелся старый автобус. Пожар начался в кабине водителя. Моторный отсек не был поврежден. Инцеент произошел во время межрейсовой стоянки. Пострадавших не было. Автобус был старым и эксплуатировался с 2010 года.