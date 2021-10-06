Две школьницы попали под колеса машины на проспекте Ветеранов

В Санкт-Петербурге на проспекте Ветеранов произошло ДТП, с участием двух школьниц. Сообщается, что девочки перебегали дорогу в неположенном месте.

В пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщили, что за рулем автомобиля Citroen находилась 34-летняя женщина, которая и сбила 12- и 13-летнюю школьниц. Столкновение произошло около дома №147. Школьницы не могли подняться сами, поэтому нужно было ждать прибытия скорой помощи. Пострадавших доставили в больницу со средней степенью тяжести.

На данный момент правоохранительные органы выясняют обстоятельства случившегося.