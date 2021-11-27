На юго-западе Петербурга произошло ДТП с участием маршрутки

В Кировском районе Петербурга маршрутное такси въехало в легковой автомобиль. Об этом 27 ноября сообщают очевидцы в сообществе «Питеравто».

Авария произошла на перекрестке проспектов Ветеранов и Маршала Жукова. Водитель ПАЗа, следующего по маршруту К-227, въехал в легковой автомобиль «КИА» за рулем которого находилась женщина.

В обслуживающей маршрут компании «Питеравто» заявили, что пассажиры в ДТП не пострадали. Медицинская помощь понадобилась только владелице пострадавшей иномарки.